На краснолиманском направлении уничтожено около 70 боевиков ВСУ
Москва, 23 октября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении ВСУ осуществили попытку прорыва усиленным мотопехотным батальоном обороны российских войск в районе населенного пункта Новосадовое Донецкой Народной Республики и Торского лесничества. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России.
«Ударами российской авиации и сосредоточенным огнем российской артиллерии с заранее подготовленных рубежей подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение», — отмечается в сообщении.
Уничтожено около 70 военнослужащих ВСУ, три боевые машины пехоты, семь бронетранспортеров и три пикапа.
На купянском направлении ВСУ предпринимали попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области.