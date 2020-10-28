Москва, 23 октября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении ВСУ осуществили попытку прорыва усиленным мотопехотным батальоном обороны российских войск в районе населенного пункта Новосадовое Донецкой Народной Республики и Торского лесничества. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Ударами российской авиации и сосредоточенным огнем российской артиллерии с заранее подготовленных рубежей подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение», — отмечается в сообщении.

Уничтожено около 70 военнослужащих ВСУ, три боевые машины пехоты, семь бронетранспортеров и три пикапа.

На купянском направлении ВСУ предпринимали попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области.