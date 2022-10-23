Москва, , 15:03 — REGNUM На купянском направлении ВСУ предпринимали попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской народной республики и Берестовое Харьковской области. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Все атаки отражены», — отмечается в сообщении.

Огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 20 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера и один автомобиль.

Кроме того, в течение суток Вооруженные Силы РФ продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики на территории б. УССР.

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