Москва, 23 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. На купянском направлении ВСУ предпринимали попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Все атаки отражены», — отмечается в сообщении.

Огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 20 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера и один автомобиль.

Кроме того, в течение суток Вооруженные силы РФ продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики на территории б. УССР.