Париж, , 15:01 — REGNUM Запуск миссий Европейского космического агентства (ЕКА) Euclid и Hera состоится посредством американских ракет-носителей Falcon 9, заявил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Запуск Falcon 9 spaceX

Ранее планировалось, что космический телескоп Euclid будет выведен на околоземную орбиту вместе со спутником EarthCARE с помощью российской ракеты «Союз». Эти планы были свёрнуты весной 2022 года, когда Роскосмос прекратил сотрудничество с ЕКА на фоне антироссийских санкций правительств стан ЕС.

Глава ЕКА рассказал, что агентство приняло решение о запуске этой миссии с помощью ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX. Также с помощью американского носителя будет запущена миссия Hera. Пуски этих миссий планируются на 2023 и 2024 годы соответственно.

Ашбахер добавил, что миссия EarthCARE будет перенесена на европейский носитель Vega C. В ЕКА не указали стоимость переноса миссий на Falcon 9.

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