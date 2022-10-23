Москва, , 15:00 — REGNUM В течение суток Вооруженные Силы РФ продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики на территории б. УССР. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России.

Карта России и территории б.УССР Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Все назначенные объекты поражены», — отмечается в сообщении.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

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