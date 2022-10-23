Москва, 23 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В течение суток Вооруженные силы РФ продолжали наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики на территории б. УССР. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Карта России и территории б.УССР

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«Все назначенные объекты поражены», — отмечается в сообщении.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.