Российские военные нанесли удары по системам военного управления Киева
Москва, 23 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В течение суток Вооруженные силы РФ продолжали наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики на территории б. УССР. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России.
Иван Шилов ИА REGNUM
Карта России и территории б.УССР
Следите за развитием событий в трансляции: «Удары возмездия и военное положение: спецоперация ВС РФ — все новости»
«Все назначенные объекты поражены», — отмечается в сообщении.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.