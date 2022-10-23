Мелитополь, 23 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Сложившаяся на данный момент ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области продолжает быть наряжённой, однако при этом — контролируемой. Об этом 23 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«В целом ситуация на линии боевого соприкосновения остается хотя и напряженной, но контролируемой. [Киевские] войска предприняли попытку как минимум шести атак небольшими группами в районе Времевского выступа», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов подчеркнул, что все указанные попытки атак нацистских формирований Киева были отбиты и при этом враг потерял порядка 50 боевиков ВСУ и около десяти единиц военной техники и в том числе танки и бронемашины.

При этом председатель движения «Мы вместе с Россией» утончил, что киевский режим рассматривает в качестве главных направлений для удара Херсон и Запорожскую АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Херсоне произошёл теракт — взорвался автомобиль, в котором была взрывчатка.