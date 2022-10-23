Хабаровск, , 14:53 — REGNUM Московский хоккейный клуб «Спартак» переиграл в овертайме хабаровскую команду «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 23 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей jill111

Игра проходила на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счётом 3:3. В составе победителей голами отличились Илья Талалуев (3-я минута), канадский форвард «Спартака» Фил Вароне (10-я) и Максим Цыплаков (39-я). У «Амура» записал на свой счёт хет-трик Иван Николишин (26-я, 56-я в большинстве и 57-я).

Победу гостя в овертайме принесла шайба Александра Хохлачёва (61-я при игре 4×3).

Отметим, в следующем матче «Спартак» 25 октября на выезде сыграет с новосибирской командой «Сибирь», а «Амур» 27 октября на домашнем льду встретится с череповецким клубом «Северсталь».