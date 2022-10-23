Иркутск, , 14:46 — REGNUM Сотрудники противопожарных служб ликвидировали открытое горение на месте поднесения военного самолёта Су-30 на жилой двухэтажный частный дом в Иркутске. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своём телеграм-канале.

Пожарный 61.mchs.gov.ru

«Пожарные ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным ОАК, Су-30 в Иркутске упал во время приёмо-сдаточного полёта. Для расследования случившегося создадут комиссию, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов