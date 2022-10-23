Москва, , 14:45 — REGNUM Отсутствие информации о требованиях на новых рынках, логистика и фондирование для освоения альтернативных путей поставок стали главными проблемами малых и средних компаний при выходе на экспорт. Об этом в ходе панельной дискуссии «Новые вызовы для МСП: как сохранить рентабельность и масштабировать бизнес?» на Международном экспортном форуме «Сделано в России», которая была организована при поддержке Корпорации МСП, рассказал заместитель председателя правления РОСЭКСИМБАНКа (входит в Группу РЭЦ) Роман Смагин.

«Для того, чтобы продукция малого или среднего бизнеса могла экспортироваться, внутри страны должны быть созданы благоприятные условия для ее выпуска. Заметнаядоля экспортной продукции— это промышленные товары. При этом, в целом по стране доля промышленных предприятий в сегменте МСП крайне мала и составляет всего около 7%. Этот тренд общими усилиями нужно менять. В том числе устранять главные барьеры», — отметил представитель РОСЭКСИМБАНКа.

В сессии принимали участие в том числе заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, генеральный директор Корпорации «МСП» Александр Исаевич, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова.

Международный экспортный форум «Сделано в России», организованный Российским экспортным центром (Входит в ВЭБ. РФ), проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждение победителей конкурса «Экспортер года». В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».