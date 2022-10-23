Москва, , 14:43 — REGNUM Российский рынок креативных индустрий динамично развивается на протяжении последних 10 лет, и в современных условияхкреативный бизнес исследует новые горизонты возможностей. В ходе открытого диалоге «Карта креативного экспорта и новые правила игры», который состоялся 22 октябряна Международном экспортном форуме «Сделано в России», представители креативного бизнеса поделились своими кейсами адаптации к турбулентности и обсудили будущее своих индустрий. Организатор форума — Российский экспортный центр (Группа ВЭБ. РФ).

«Значение креативной экономики в эпоху Индустрии 4.0 трудно переоценить. Именно креативные индустрии становятся драйвером развития экономики, об этом говорит их растущая доля в ВВП многих стран. И сейчас с учетом всех геополитических изменений продукция креативных индустрий остается одним из наиболее перспективных направлений развития экспорта. Российские компании успешно конкурируют в сфере IT, кино, мультипликации, инжиниринга, дизайна, VR и не планируют останавливаться на достигнутом», — отметила руководитель проекта по поддержке экспорта услуг Лариса Магкаева.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин рассказал о рынке промышленного дизайна в Москве. Он подчеркнул, что, по оценкам экспертов, объем реального рынка составляет около 1 млрд рублей. При этом он может быть увеличен в 10 раз при росте на 10%-20% в год, что позволит обеспечить рост экспорта.

Директор по развитию бизнеса киностудии «Союзмультфильм"Катерина Пшеницына рассказала о бизнес-достижениях стран, которые делают ставку на креативные индустрии, а также поделилась своим мнением о конкурентоспособности российской анимации в мире.

Первый заместитель директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Мария Салина поделилась опытом музея по продвижению в 2022 году, а также рассказала о международных проектах в области арт-лицензирования.

Георгий Шабанов, продюсер, генеральный директор AllMediaCompany (группа компаний START), рассказал о будущем российского кинематографа и новых способах монетизации контента.

Модератором сессии выступил Алексей Боков, продюсер, основатель школы событийного продюсирования, CEO Start ADS.

Международный экспортный форум «Сделано в России», организованный Российским экспортным центром (Входит в ВЭБ. РФ), проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждение победителей конкурса «Экспортер года». В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».