Иркутск, , 14:41 — REGNUM Видеозапись с автомобильного регистратора, на которую попал момент падения военного самолёта Су-30 на частный двухэтажный жилой в Иркутске, появилась в ряде аккаунтов в соцсетях и телеграм-каналах.

Пожар после падения Су-30 в Иркутске. 23.10.2022 Цитата из видео: «В Иркутске упал военный самолёт»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как самолет почти под прямым углом на огромной скорости врезается в землю, после чего взрывается и на месте падения начинается пожар.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что жители частного двухэтажного дом в Иркутске, на который упал военный самолёт Су-30, в этот момент не находились в нём, однако в результате катастрофы погибли два военных пилота.