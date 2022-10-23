Москва, , 14:41 — REGNUM Эффективно продвигать продукцию на рынки Китая, стран Юго-Восточной Азии и Индии необходимо с учетом национальных особенностей маркетинга и рекламной подачи, а также национальной специфики. Об этом заявил директора Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова, доктор исторических наук, профессор Алексей Маслов во время киноут-выступления «Старый новый маркетинг: особенности позиционирования (Азия)» на Международном экспортном форуме «Сделано в России».

Он отметил, что вкусы потребителей Китая и ЮВА во многом зависят от региона, поэтому необходимо тщательно продумывать стратегию маркетинга, создания партнерств, привлечения дополнительных инвестиций и даже релокации бизнеса.

Во время своего выступления Алексей Маслов привел в пример конкретные кейсы продвижения товаров на азиатские рынки, в том числе и через социальные сети.

«Принимая во внимание, что основные каналы продвижения — социальные сети — обладают множеством характерных особенностей, а вкусы потребителей Китая и ЮВА во многом зависят от региона, необходимо тщательно продумывать стратегию маркетинга, выведения российских товаров на рынок региона, создания партнерств, привлечения дополнительных инвестиций и даже релокации бизнеса. Важно также правильно подобрать форму партнерств, защитить права интеллектуальной собственности и найти корректное позиционирование своих товаров или услуг на азиатском рынке», — рассказал Алексей Маслов.

Форум «Сделано в России» — это уникальная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж.

Форум — одно из мероприятий Национальных проектов России — проходит c 20 по 22 октября.

АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».