Иркутск, , 14:40 — REGNUM Жители жилого дома в Иркутске, на который упал истребитель Су-30, не пострадали. Об этом рассказал мэр города Руслан Болотов в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На месте крушения Су-30 в Иркутске Цитата из видео в телеграм-канале Игоря Кобзева

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что самолёт упал на частный дом на две семьи.

«Силами МЧС идет ликвидация открытого горения. Информация по пострадавшим и жертвам уточняется. Предварительно, из жителей никто не пострадал», — отметил Руслан Болотов.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт упал при совершении испытательного полёта в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. В результате оба пилота погибли.

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