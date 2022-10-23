Иркутск, 23 октября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Жители частного двухэтажного дом в Иркутске, на который упал военный самолёт Су-30, в этот момент не находились в нём, однако в результате катастрофы погибли два военных пилота. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своём телеграм-канале.

Irkut.com СУ-30СМ

«Самолёт упал в городской черте, на двухэтажный дом. К счастью, людей в этот момент в доме не было. Однако погибли два члена экипажа», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент на месте падения самолёта работают пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Иркутской области по факту падения истребителя Су-30 возбуждено уголовное дело.