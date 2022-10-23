Пекин, , 14:34 — REGNUM Автомобильная промышленность Китая по итогам первых трёх кварталов 2022 года заняла второе место в мире по числу поставленных в другие страны автомобилей. Об этом сообщает Yicai Global со ссылкой на данные Китайской ассоциации автомобильной промышленности.

Автомобили Jordi Bernabeu Farrús

Лидером по экспорту автомобилей остаётся Япония. За первые девять месяцев текущего года китайским производителям удалось обойти германских конкурентов и выйти на второе место.

В общей сложности с января по сентябрь Китай поставил в другие страны 2,11 млн автомобилей. В годовом исчислении поставки выросли на 55,5%. Германия за этот же период поставила 1,91 млн авто.

Среди причин роста поставок издание отмечает меры правительства Китая по поддержке производителей автомобилей на новых видах топлива. Электрические и другие авто этого типа стали пользоваться активным спросом в других страх в последние годы.