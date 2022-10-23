Иркутск, 23 октября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Иркутской области по факту падения истребителя Су-30 возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.

Alex Beltyukov Сухой Су-30СМ

Катастрофа произошла вечером 23 октября. Военный самолёт во время испытательного полёта рухнул на двухэтажный жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске.

По предварительным данным, оба лётчика-испытателя погибли. На месте падения начался пожар, площадь которого составила 200 кв. метров. Дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

«Председатель СК России направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании», — отметили в ведомстве.