Москва, 23 октября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. 28-летний нападающий «Динамо» и сборной Камеруна по футболу Муми Нгамал оценил уровень одноклубника Арсена Захаряна.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

«Захарян — качественный игрок. На мой взгляд, ему нужно просто продолжать трудиться и быть сконцентрированным. У него огромный потенциал. Не удивлен тому, что он показал в матче с «Локомотивом», — цитирует Нгамале издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Арсен Захарян принял участие в 13 турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился двумя забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил две желтые и одну красную карточки.

Нгамале выступает за «Динамо» с 8 сентября 2022 года после перехода из «Янг Бойз» за 2 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 28-летнего камерунца в 4,7 миллиона евро.