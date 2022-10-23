Иркутск, , 14:27 — REGNUM Видеозапись с места падения военного самолёта Су-30 на частный деревянный двухэтажный дом в Иркутске опубликовал 23 октября телеграм-канал Mash.

Пожар Mchs.gov.ru

На выложенных в интернет кадрах запечатлён пожар в частном деревянном двухэтажном доме, на которое упал самолёт, а также наблюдающие за пожаром люди, часть из которых снимает происходящее на мобильные телефоны. Также на заднем плане слышны сирены экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что площадь начавшегося в результате падения самолёта Су-30 на частный деревянный двухэтажный дом в Иркутске пожара составляет 200 квадратных метров