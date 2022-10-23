Херсон, 23 октября 2022, 14:25 — REGNUM В Херсоне теракт, взорвался автомобиль, в котором была взрывчатка.

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Информации о погибших и раненных пока нет. В результате взрыва в близлежащих домах выбило стекла.

На месте работают экстренные службы.