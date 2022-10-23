Иркутск, , 14:23 — REGNUM Оба пилота упавшего в Иркутске истребителя Су-30 погибли. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выехавший на место происшествия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Военный самолёт рухнул сегодня, 23 октября на двухэтажный жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино. После катастрофы в здании начался пожар на площади 200 кв. метров.

«Здесь идет ликвидация открытого горения. Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточнённый адрес места падения — ул. Пржевальского, 32. Это частный дом 100 кв. м. на две семьи», — рассказал глава региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Двухэтажный дом горит после падения Су-30 в Иркутске

Читайте развитие сюжета: По факту крушения истребителя Су-30 в Иркутске возбуждено уголовное дело