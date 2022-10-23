Иркутск, 23 октября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Площадь начавшегося в результате падения самолёта Су-30 на частный деревянный двухэтажный дом в Иркутске пожара составляет 200 квадратных метров. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Су-30

«Город Иркутск, микрорайон Ново-Ленино, ул. Павла Красильникова, дом 30, падение самолёта Су-30 на частный деревянный двухэтажный жилой дом с пожаром на площади 200 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военный самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта.