Москва, 23 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Руководитель медицинского департамента московского ЦСКА Эдуард Безуглом рассказал о причинах отсутствия 24-летнего российского центрального полузащитника Константина Кучаева в заявке на матч 14 тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Оренбургом».

Алексей Колчин. ИА REGNUM Константин Кучаев

«Кучаев был готов принять участие в игре с точки зрения своих проблем с мышцами. Но, к сожалению, вчера заболел — классическая вирусная инфекция респираторная, два дня пропустил. Участие в сегодняшнем матче было невозможно», — цитирует Безуглова пресс-служба «красно-синих».

В текущем сезоне Константин Кучаев принял участие в семи турах чемпионата России по футболу, в которых отметился двумя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

Действующее соглашение полузащитника с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Кучаева в 3,5 миллиона евро.