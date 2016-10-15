Открытое горение на месте крушения Су-30 в Иркутске ликвидировано
Сотрудники противопожарных служб ликвидировали открытое горение на месте поднесения военного самолёта Су-30 на жилой двухэтажный частный дом в Иркутске. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своём телеграм-канале.
Без электроэнергии после крушения самолета в Иркутске остались 150 домов, сообщили власти.
По данным ОАК, судно упало во время приёмо-сдаточного полёта. Для расследования случившегося создадут комиссию, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.
Среди основных версий крушения Су-30 в Иркутске — отказ кислородного оборудования и разгерметизация кабины, пишет 112.
В интернет появились новые кадры падения Су-30 в Иркутске
Видеозапись с автомобильного регистратора, на которую попал момент падения военного самолёта Су-30 на частный двухэтажный жилой в Иркутске, появилась в ряде аккаунтов в соцсетях и телеграм-каналах.
Обломки дома, на который упал самолет. Из-под них до сих пор валит дым.
Жители дома, на который упал самолёт, не пострадали — мэр Иркутска
Жители жилого дома в Иркутске, на который упал истребитель Су-30, не пострадали. Об этом рассказал мэр города Руслан Болотов в соцсетях.
Борт Су-30 потерпел крушение на частный деревянный жилой дом во время испытательного полёта. Площадь пожара в результате падения самолета составила 200 кв.м. Погибли 2 пилота, жертв среди населения нет. На данный момент пожар на земле локализован - МЧС.
ЕДДС подтвердила гибель двоих пилотов самолёта.
Су-30 падает практически отвесно, при этом отчетливо слышно, что двигатели работают и топливо на борту было. Экипаж не предпринимал никаких, даже минимальных действий по спасению машины.
МЧС: при падении самолёта Су-30 в Иркутске жители дома не пострадали
Жители частного двухэтажного дом в Иркутске, на который упал военный самолёт Су-30, в этот момент не находились в нём, однако в результате катастрофы погибли два военных пилота. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своём телеграм-канале.
«Рвануло здорово, как тряхнуло, мы выбегаем, а там дома нет и куски металла повсюду», — сообщили Readovka очевидцы.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Одна из основных версий — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
По факту крушения истребителя Су-30 в Иркутске возбуждено уголовное дело
В Иркутской области по факту падения истребителя Су-30 возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.
Спасатели и пожарные работают на месте крушения самолёта в Иркутске.
Упавший в Иркутске Су-30 выполнял полет без боекомплекта — следователи.
По неподтвержденным данным, оба члена экипажа истребителя Су-30, который потерпел крушение в Иркутске во время испытательного полёта, потеряли сознание в полёте.
Сообщается, что экипаж второго борта смог это визуально зафиксировать в полёте.
Возбуждено уголовно дело по факту падения самолета Су-30 в Иркутской области — СК РФ.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передает с места крушения Су-30 и публикует видео в своем телеграм-канале:"Работаю на месте. Здесь идет ликвидация открытого горения. Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточнённый адрес места падения - ул. Пржевальского, 32. Это частный дом 100 кв. м. на две семьи. Самолёт СУ проводил испытательный полёт."
По последним данным, оба пилота погибли. Среди местных жителей пострадавших нет, сообщил глава области Игорь Кобзев.
Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета СУ-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытание без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Падение самолета произошло на двухэтажный жилой дом.
Пилоты рухнувшего в Иркутске истребителя погибли
Оба пилота упавшего в Иркутске истребителя Су-30 погибли. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выехавший на место происшествия.
Сообщается, что лётчики могли задохнуться из-за неисправной системы подачи воздуха.
На данный момент известно о гибели обоих пилотов. Троих детей, находящихся в частном доме, успели вовремя эвакуировать. Площадь пожара в месте крушения на данный момент составляет 200 кв.м.
На место выехал губернатор области.
Через 20 минут второй Су-30 вылетел вслед за первым и увидел, что экипаж сидит в кабине свесив головы – вероятно лётчики задохнулись, а когда топливо закончилось – самолёт упал на жилые кварталы.
По предварительной информации, самолёт потерпел крушение во время тренировочного полёта двух истребителей, в ходе которого один из них перестал выходить на связь.
Площадь пожара из-за крушения Су-30 в Иркутске составила 200 кв. метров
Площадь начавшегося в результате падения самолёта Су-30 на частный деревянный двухэтажный дом в Иркутске пожара составляет 200 квадратных метров. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Экипаж погиб, передают местные СМИ. По данным очевидцев, борт упал на жилой двухэтажный дом.Читайте также: Су-30 потерпел крушение в Иркутске во время испытательного полёта
По данным МЧС, борт выполнял испытательный полёт. Информации о пострадавших нет.
Фрагменты самолёта продолжают гореть. На месте работают пожарно-спасательные службы.
Самолёт упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется.
Два пилота погибли при крушении самолёта в Иркутске, жертв среди населения нет, пожар на земле локализован, сообщили в МЧС.