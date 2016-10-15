23 Октября
 
14:46

Открытое горение на месте крушения Су-30 в Иркутске ликвидировано

Сотрудники противопожарных служб ликвидировали открытое горение на месте поднесения военного самолёта Су-30 на жилой двухэтажный частный дом в Иркутске. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своём телеграм-канале.

14:46

Без электроэнергии после крушения самолета в Иркутске остались 150 домов, сообщили власти.

14:42

По данным ОАК, судно упало во время приёмо-сдаточного полёта. Для расследования случившегося создадут комиссию, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.

14:42

Среди основных версий крушения Су-30 в Иркутске — отказ кислородного оборудования и разгерметизация кабины, пишет 112.

14:41

В интернет появились новые кадры падения Су-30 в Иркутске

Видеозапись с автомобильного регистратора, на которую попал момент падения военного самолёта Су-30 на частный двухэтажный жилой в Иркутске, появилась в ряде аккаунтов в соцсетях и телеграм-каналах.

14:40

Обломки дома, на который упал самолет. Из-под них до сих пор валит дым.

14:40

Жители дома, на который упал самолёт, не пострадали — мэр Иркутска

Жители жилого дома в Иркутске, на который упал истребитель Су-30, не пострадали. Об этом рассказал мэр города Руслан Болотов в соцсетях.

14:37

Борт Су-30 потерпел крушение на частный деревянный жилой дом во время испытательного полёта. Площадь пожара в результате падения самолета составила 200 кв.м. Погибли 2 пилота, жертв среди населения нет. На данный момент пожар на земле локализован - МЧС.

14:36

ЕДДС подтвердила гибель двоих пилотов самолёта.

14:36

Судя по видео, подтверждается информация, что в момент катастрофы летчики были без сознания.

Су-30 падает практически отвесно, при этом отчетливо слышно, что двигатели работают и топливо на борту было. Экипаж не предпринимал никаких, даже минимальных действий по спасению машины.

14:34

МЧС: при падении самолёта Су-30 в Иркутске жители дома не пострадали

Жители частного двухэтажного дом в Иркутске, на который упал военный самолёт Су-30, в этот момент не находились в нём, однако в результате катастрофы погибли два военных пилота. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своём телеграм-канале.

14:34

«Рвануло здорово, как тряхнуло, мы выбегаем, а там дома нет и куски металла повсюду», — сообщили Readovka очевидцы.

14:33

На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

14:32

Одна из основных версий — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

14:31

Появились кадры с места крушения Су-30 в Иркутске

14:31

По факту крушения истребителя Су-30 в Иркутске возбуждено уголовное дело

В Иркутской области по факту падения истребителя Су-30 возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.

14:30

На видео с регистратора видно, как самолёт Су-30 резко теряет высоту и, уходя в крутое пике, влетает в жилой дом.

14:29

Спасатели и пожарные работают на месте крушения самолёта в Иркутске.

14:28

Упавший в Иркутске Су-30 выполнял полет без боекомплекта — следователи.

14:28

По неподтвержденным данным, оба члена экипажа истребителя Су-30, который потерпел крушение в Иркутске во время испытательного полёта, потеряли сознание в полёте.

Сообщается, что экипаж второго борта смог это визуально зафиксировать в полёте.

14:28

Возбуждено уголовно дело по факту падения самолета Су-30 в Иркутской области — СК РФ.

14:28

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передает с места крушения Су-30 и публикует видео в своем телеграм-канале:

"Работаю на месте. Здесь идет ликвидация открытого горения. Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточнённый адрес места падения - ул. Пржевальского, 32. Это частный дом 100 кв. м. на две семьи. Самолёт СУ проводил испытательный полёт."

14:27

По последним данным, оба пилота погибли. Среди местных жителей пострадавших нет, сообщил глава области Игорь Кобзев.

14:26

Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета СУ-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытание без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Падение самолета произошло на двухэтажный жилой дом.

14:23

Пилоты рухнувшего в Иркутске истребителя погибли

Оба пилота упавшего в Иркутске истребителя Су-30 погибли. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выехавший на место происшествия.

14:23

Военный самолёт упал на двухэтажный дом в Иркутске. Цитата из видео очевидцев.

14:22

Сообщается, что лётчики могли задохнуться из-за неисправной системы подачи воздуха.

14:22

На данный момент известно о гибели обоих пилотов. Троих детей, находящихся в частном доме, успели вовремя эвакуировать. Площадь пожара в месте крушения на данный момент составляет 200 кв.м.

На место выехал губернатор области.

14:21

Через 20 минут второй Су-30 вылетел вслед за первым и увидел, что экипаж сидит в кабине свесив головы – вероятно лётчики задохнулись, а когда топливо закончилось – самолёт упал на жилые кварталы.

14:21

По предварительной информации, самолёт потерпел крушение во время тренировочного полёта двух истребителей, в ходе которого один из них перестал выходить на связь.

14:19

Площадь пожара из-за крушения Су-30 в Иркутске составила 200 кв. метров

Площадь начавшегося в результате падения самолёта Су-30 на частный деревянный двухэтажный дом в Иркутске пожара составляет 200 квадратных метров. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

14:18

Экипаж погиб, передают местные СМИ. По данным очевидцев, борт упал на жилой двухэтажный дом.

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14:17

По данным МЧС, борт выполнял испытательный полёт. Информации о пострадавших нет.

14:17

Фрагменты самолёта продолжают гореть. На месте работают пожарно-спасательные службы.

14:17

Самолёт упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется.

14:17

Два пилота погибли при крушении самолёта в Иркутске, жертв среди населения нет, пожар на земле локализован, сообщили в МЧС.