В Иркутске вечером 23 октября 2022 года во время испытаний потерпел крушение истребитель Су-30. Падение произошло в жилом квартале: в двухэтажном жилом доме в микрорайоне Ново-Ленино начался пожар, его площадь составила порядка 200 квадратных метров.

Как сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, информации о пострадавших пока нет. Тем временем, в СМИ сообщают, что пилоты не выжили. ИА REGNUM ведёт трансляцию о случившемся.

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