Темрюкский район, Краснодарский край, , 14:10 — REGNUM Действие «жёлтого» уровня террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края продлено до 3 ноября. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба администрации региона.

Антитеррор Иван Шилов © ИА REGNUM

««Жёлтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 3 ноября», — говорится в сообщении.

Также указывается, что губернатором края Вениамином Кондратьевым было подписано соответствующее распоряжение.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что в Темрюкском районе Краснодарского края введён «жёлтый» уровень террористической опасности после теракта на Крымском мосту.