Темрюкский район, Краснодарский край, 23 октября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Действие «жёлтого» уровня террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края продлено до 3 ноября. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

«Жёлтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 3 ноября», — говорится в сообщении.

Также указывается, что губернатором края Вениамином Кондратьевым было подписано соответствующее распоряжение.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что в Темрюкском районе Краснодарского края введён «жёлтый» уровень террористической опасности после теракта на Крымском мосту.