Иркутск, , 14:09 — REGNUM В двухэтажном жилом доме в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске начался пожар после падения истребителя Су-30. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Пожар Dave Hogg

Площадь пожара составляет 200 кв. метров.

Как отмечается, военный самолёт потерпел крушение во время испытательного полёта.

«Самолёт упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется», — отметили в ведомстве.

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