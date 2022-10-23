Лондон, 23 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги картину итальянского живописца Тициана Вечеллио «Венера и Адонис». Об этом сообщает The Guardian.

Тициан Вечеллио. Венера и Адонис. Ок. 1553

Торги пройдут в Лондоне 7 декабря. Ожидается, что полотно будет продано за сумму около £12 млн ($13,5 млн).

Один из самых известных художников Возрождения написал картину «Венера и Адонис» в середине XVI века для испанского короля Филиппа II. Тициан создал несколько вариантов этой картины, которые ранятся в Лондонской Национальной галерее, музее Гетти в Лос-Анджелесе, нью-йоркском музее Метрополитен и других музеях.

Выставленная на торги версия картины хранилась в частных коллекциях в течение двух столетий. Среди её владельцев были полководец Священной Римской империи Евгений Савойский, англо-американский художник Бенджамин Уэст.