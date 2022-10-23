Лондон, 23 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Не менее чем у 90% британских школ в начале будущего учебного года будут наблюдаться финансовые трудности из-за роста цен на электроэнергию и вынужденной необходимости повать зарплату преподавателям. Об этом 23 октября сообщает газета Observer со ссылкой на предварительные данные Национальной ассоциации директоров школ.

Цитата из х/ф «Первый учитель». Реж. Андрей Кончаловский. 1965. СССР Дети без школы

«У 9 из 10 школ закончатся деньги к следующему учебному году», — отмечается в публикации.

Также указывается, что из результатов проведенного опроса среди учителей школ страны стало известно, что половина из них считает, что у возглавляемых ими учебных заведений дефицит денежных средств образуется уже в этом году, а к начала следующего учебного года у них будут убытки.

При этом, как ожидается, в результате большая часть учебных заведений из-за этого потеряет ключевых преподавателей и сотрудников административной службы.

«Школы снизили расходы до минимума. Это означает, что (теперь придётся — ред.) сокращать учебные часы, ассистентов преподавателей и учителей», — заявил изданию глава названной ассоциации Пол Уайтмен.

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