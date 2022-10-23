Оренбург, , 13:49 — REGNUM 23 октября в Оренбурге на стадионе «Газовик» футбольный клуб «Оренбург» в матче 14 тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 примет московский ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

ФК «ЦСКА» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Алексей Кеняйкин, Михаил Сиваков, Андрей Малых, Ренато Гойкович, Кирилл Печенин, Тимур Аюпов, Брайан Мансилья, Сесар Флорентин, Лукас Вера, Джимми Марин, Владимир Сычевой.

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Виллиан Роша, Бахтиёр Зайнутдинов, Мойзес, Милан Гаич, Саша Зделар, Виктор Мендес, Хорхе Карраскаль, Хесус Медина, Федор Чалов.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты главного судьи — Егор Болховитин и Адлан Хатуев.

В последний раз «Оренбург» и ЦСКА играли между собой 8 июля 2020 года в матче 27 тура РПЛ. Тот матч завершился крупной победой «красно-синих» со счетом 4:0, а забитыми мячами отметились Федор Чалов (32’ Никола Влашич), Никола Влашич (59’ Федор Чалов), Георгий Щенников (78’ Кристиян Бистрович) и Иван Обляков (90’ Наир Тикнизян).