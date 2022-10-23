Донецк, , 13:48 — REGNUM ВСУ обстреляли Широкую Балку и Донецк. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:10 — н.п. Сухая Балка — н.п. Широкая Балка: выпущено 6 снарядов калибра 155 мм; ️13:35 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️13:37 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Макеевке и Донецку натовские снаряды.

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