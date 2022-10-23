Москва, 23 октября 2022, 13:45 — REGNUM Министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню провели телефонные переговоры, сообщает оборонное ведомство РФ.
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Отмечается, что Шойгу «довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Киева с применением «грязной бомбы».
Ранее министр обороны РФ провел переговоры также с американским коллегой — тот разговор был вторым за время спецоперации.