Москва, 23 октября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню провели телефонные переговоры, сообщает оборонное ведомство РФ.

Mil.ru Сергей Шойгу

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Отмечается, что Шойгу «довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Киева с применением «грязной бомбы».

Ранее министр обороны РФ провел переговоры также с американским коллегой — тот разговор был вторым за время спецоперации.