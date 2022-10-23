Бишкек, 23 октября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Киргизские силовики 23 октября провели массовые задержания политиков, активистов и лидеров ряда НПО.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Всего в Киргизии задержано не менее 16 человек, среди которых политики, общественные деятели, члены неправительственных организаций. Следствие инкриминирует им участие в массовых беспорядках.

Среди задержанных:

Айданбек Акматов Бектур Асанов, Азимбек Бекназаров Эрлан Бекчороев Равшан Джеенбеков Гульнара Джурабаева Кенешбек Дуйшебаев Кубаныч Кадыров Рита Карасартова Таалай Мадеминов Улугбек Маматаев Жениш Молдокматов Асия Сасыкбаева Клара Сооронкулова Перизат Суранова Али Шабдан

Список задержанных в значительной степени совпадает с составом созданного накануне «Комитета по защите Кемпир-Абада» — организации, выступающей против решения властей о передаче в рамках делимитации границ территории спорного водохранилища Узбекистану.

В домах ряда политиков проведены обыски. Несколько журналистов вызваны на допрос в ГУВД. Расследованием уголовного дела занимаются более 30 следователей.