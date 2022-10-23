Пекин, 23 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Правительство города Чаочжоу в китайской провинции Гуандун планирует построить морскую ветряную электростанцию мощностью 43,3 ГВт. Об этом сообщает портал Electrek со ссылкой на пятилетний план развития города.

(сс) reynermedia Ветряная электростанция

Электростанция будет размещена на расстоянии от 75 км до 185 км от берега в Тайваньском проливе. Ожидается, что новая ветряная электростанция будет вырабатывать больше энергии, чем все вместе взятые электростанции Норвегии.

Из-за особенностей рельефа и климата ветер будет достаточно сильным для работы станции от 3800 до 4300 часов в год. Всего в году 8760 часов, соответственно станция сможет работать до половины этого времени. Отмечается, что такие показатели являются необычно высокими коэффициентами для ветряных электростанций.

В 2021 году Китай ввёл в эксплуатацию несколько морских электростанций общей мощностью 17 ГВт. Это стало рекордным показателем по объёму введённой мощности для станций этого типа по всем странам мира за последние пять лет.