Херсон, 23 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Линия фронта в Херсонской области усиливается людьми, техникой, вооружением. Об этом 23 октября сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

Khogov.ru Кирилл Стремоусов

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«Передовая уже начинает готовиться к зиме. Фронт стабилизировался. Усиление линии соприкосновения людьми, вооружением и техникой продолжается», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Стремоусов заявил, что все попытки ВСУ пробить линию обороны в области отражены, ситуация на линии фронта — без изменений.