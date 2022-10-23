Донецк, 23 октября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Система бетонных огневых позиций на подступах к Артёмовску в Донецкой Народной Республике (ДНР) была выстроена боевиками ВСУ. Об этом 23 октября рассказал журналистам боец «Группы Вагнера», показывая одну из таких позиций в населённом пункте Зайцево.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«У Зайцево — была одна из ключевых позиций, транспортных развязок, дорог, которые имеют огромное значение для снабжения [Артёмовска] живой силой, медикаментами, боеприпасами», — сказал он.

При этом боец отметил, что вооружённые формирования киевского террористического режима построили в этом районе серьезные бетонные огневые позиции, но этом не смогло помешать «Группе Вагнера» в течение нескольких дней овладеть более чем полукилометром таких укрепрайонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стабилизационные отключения света начались в Киеве.