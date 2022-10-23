Энергодар, Запорожская область, , 13:27 — REGNUM ВСУ нанесли удар по гостинице в Энергодаре. Об этом 23 октября сообщили городские власти.

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По предварительным данным, обстрелян отель, где живут сотрудники Росэнергоатома, в момент удара их не было в здании.

Ранее ВСУ также ударили из РСЗО HIMARS по зданию ВГА и, как утверждают власти, попытались высадить на катерах десант с целью захвата Запорожской АЭС.

Бой шел несколько часов, атака отбита.