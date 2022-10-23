Курск, 23 октября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Две увиденные линии обороны построены в Курской области на границе с территорией б. УССР. Об этом 23 октября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

В обороне

«На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области», — говорится в сообщении.

Также Старовойт указал, что третья линия обороны будет готова к 5 ноября и добавил, что регион готов к отражению любых посягательств на территорию России.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о работах по установке защитных сооружений в регионе.