Нижний Новгород, , 13:22 — REGNUM Заключение социального военного контракта мобилизованными жителями Нижегородской области позволит их семьям мобилизованных получить целый ряд различных льгот. Об этом сообщил председатель регионального законодательного собрания Евгений Люлин.

Частичная мобилизация Министерство обороны Российской Федерации

По его словам, это позволит «решить бытовые вопросы, которые в отсутствии мужчины не решаются».

Содействие семьям участвующих в СВО нижегородцев будут оказывать социальные службы региона — им обещают помогать по хозяйству, предоставлять сиделку или няню.

Пожилые родственники военнослужащих, инвалиды I и II групп могут получать соцобслуживание на дому — бесплатно и без условий.

Семьям будут компенсировать 50% оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также начислять выплаты на каждого ребенка и беременной супруге военнослужащего — по 10 тысяч рублей. Детям оплатят посещение детсада, кружков и секций.

Долги военнослужащих перед микрокредитными организациями будут полностью погашены за счет бюджета без учета процентов. Также область полностью погасит проценты, начисленные на остаток задолженности по кредитам до 1 млн рублей, а на долг от 1 млн до 6 млн рублей — половину суммы.

Если семья подписавшего военный соцконтракт взяла в лизинг, сельхозтехнику, то область погасит сумму, на которую подорожает предмет лизинга. На остаток задолженности до 1 млн рублей — полностью, а на остаток задолженности от 1 млн до 6 млн рублей — половину.