Симферополь, 23 октября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями. Об этом 23 октября сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Севастополь

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«Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор призвал всех сохранять спокойствие.