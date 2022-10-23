Краснодар, , 13:18 — REGNUM Об обороне Красного Лимана в ДНР рассказали добровольцы казачьего отряда «Кубань» (Барс-16) — казаки Белореченского районного казачьего общества Кубанского казачьего войска. Материал с защитниками Донбасса на страницах газеты «Вольная Кубань».

Казачий отряд «Кубань» Vsko.ru

Перед отправкой в Донбасс добровольцы прошли боевое слаживание. Казаки под руководством опытных специалистов приобрели навыки стрельбы из автоматов, гранатометов, пистолетов. В зоне боевых действий бойцам выдали боекомплект, гранаты к подствольникам, ручные гранаты. Казаки второго взвода заняли позиции неподалёку от Красного Лимана. Выполняли задачи по ведению активной обороны, наблюдению, противодействию ДРГ противника, обеспечивали контроль блокпоста, прикрывавшего танкоопасное направление.

«Как только мы заняли позицию площадью 100 на 100 метров, нас стала засыпать снарядами [вражеская] артиллерия и миномёты. В один из дней было больше 100 прилётов. После того как обстрел заканчивался, мы выходили из подвала дома, где укрывалась часть взвода, быстро занимали окопы. И если [вражеские] части шли в атаку, отбивали огнём», — вспоминает доброволец с позывным «Ник».

Киевские боевики потеряли во время штурма Краснолиманского района много живой силы. Оценив уровень потерь, враг изменил тактику. Вместо массовых атак перешли к действиям небольших диверсионных групп, с одной из которых казаки и вели бой.

Добровольческая рота в составе 43 человек удерживала более восьми километров фронта в отсутствие корректировщиков огня. Со штабом батальона казаки держали связь с помощью единственной рации. Тем не менее, им удалось передавать данные об огневых точках ВСУ.

«Ничего, мы ещё туда вернёмся, победа всё равно будет за нами!» — говорят казаки отряда «Кубань».