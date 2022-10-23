Донецк, , 13:16 — REGNUM ВСУ выпустили по Макеевке и Донецку натовские снаряды. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:23 — н. п Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. 12:57 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм», — отмечается в сообщении.

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