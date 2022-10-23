Париж, , 13:10 — REGNUM Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и действующий американский президент Джо Байден, которые являются двумя политическими ветеранами, расходятся во мнении о том, какими должны быть отношения Вашингтона с Россией, а также взгляд Белого дома на кризис на территории б. УССР. Такое мнение 22 октября высказал обозреватель Гарольд Хайман в своей статье для французского издания Causeur.

Генри Киссинджер U. S. Department of State

Как считает автор публикации, у экс-госсекретаря США более прагматичное отношение к конфликту на территории б. УССР, в то время как нынешний американский президент стоит на позициях «ястреба» и пользуется воинственной и морализаторской риторику в адрес России.

«Джо Байден позволил себе занять явно воинственную и морализаторскую позицию в отношении (президента России Владимира) Путина. Мол, демократию и международное право необходимо защищать и так далее. Что же касается Путина, то его Байден стал просто оскорблять, связывая российского президента с громкими преступлениями», — говорится в публикации.

При этом Хайман указывает, что этим Байден может делать попытки реабилитироваться за свой имидж слабого президента, имеющийся у него после того, как войска США были выведены из Афганистана.

Также обозреватель уточнил, что, в свою очередь, Киссинджер называл Киев особым случаем для любого президента России и говорил, что российско-американский диалог невозможен без признания Вашингтоном территории б. УССР зоной российского влияния и сохранения Киевом нейтралитета.

«Киссинджер даёт понять, что свойственное западным СМИ страстное осуждение России как «экспансионистской диктатуры» бьёт мимо цели. Проблема уже не в геополитике, а в элементарной безопасности», — отметил Хайман.

При этом он напомнил, что экс-госсекретарь США высоко оценивал президент России за его желание действовать только в интересах своей страны.

«Они встречались около тридцати раз и разговаривали на немецком языке. Киссинджер часто писал о внешней политике Путина, представляя его как прагматика, «мистически сильного национального лидера» и «патриота», — добавляется в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своём возможном участии в президентских выборах в США в 2024 году заявил экс-президент этой страны Дональд Трамп в ходе выступления на митинге перед своими сторонниками в Техасе.