Циолковский, Амурская область, , 12:57 — REGNUM Космодром «Восточный» в Амурской области станет базовой площадкой для развёртывания новой Российской орбитальной станции (РОС). Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Космодром «Восточный» Roscosmos.ru

Мантуров напомнил, что сейчас пуски пилотируемых кораблей осуществляются только с космодрома Байконур. Соответствующая инфраструктура создавалась ещё в советское время.

Заместитель председателя правительства добавил, что в рамках развёртывания РОС на будет создана новая транспортная система. Она включает себя объекты наземной инфраструктуры, комплексы управления и дургие объекты.

Манутров подчеркнул, что базовым космодромом при развёртывании РОС станет «Восточный». Это позволит обеспечить запуски пилотируемых миссий с территории России.

Разработкой эскизного проекта РОС занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия». Эти работы должны быть завершены во второй половине 2023 года.