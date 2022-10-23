Москва, , 12:53 — REGNUM С переизбранием на должность генерального секретаря Коммунистической партии Китая (КПК) поздравил Си Цзиньпина поздравил 23 октября председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Встреча Си Цзиньпина и Дмитрия Медведева Government.ru

«Примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Под вашим руководством Компартия достигла значительных результатов на пути великого возрождения китайской нации», — говорится в поздравительной телеграмме Медведева.

Также он указал, что на данный момент тесные рабочие связи «Единой России» и КПК достигли беспрецедентно высокого уровня, что, по его мнению, является одним из значимых факторов позитивного развития российско-китайского сотрудничества.

«На пороге новой эпохи российско-китайское партнёрство является образцом конструктивной и эффективной работы, доверительного и честного взаимодействия. В этом, безусловно, огромная заслуга лидеров России и Китая», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Центральный комитет (ЦК) КПК в третий раз подряд переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря партии.