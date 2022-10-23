Новосибирск, , 12:50 — REGNUM В Новосибирской области после прошедшего ураганного ветра от электроснабжения оказались отключены 95 населённых пунктов в 21 районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Обрушение кровли общежития в Новосибирске Правительство Новосибирской области

В Новосибирске произошло частичное обрушение кровли трёхэтажного общежития, были повреждены два автомобиля. Ветром также повредило крышу школьного спортзала на станции Мочище. На месте происшествий идут восстановительные работы.

«Для оперативного восстановления электроснабжения задействовано 106 бригад РЭС в количестве 305 человек и 106 единиц техники. В Карасукском районе и г. Бердске электроснабжение восстановлено в полном объёме», — добавили в правительстве.

Устранение последствий удара стихии взяли на контроль областные власти. По словам заместителя губернатора Сергея Сёмки, задействованы все необходимые для этого силы.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту разрушения кровли новосибирского общежития прокуратура организовала проверку. Сотрудники надзорного ведомства намерены проверить своевременность выполнения работ по капитальному ремонту и обслуживанию здания.

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