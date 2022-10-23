Луганск, , 12:46 — REGNUM Раненые бойцы группировки «Отважные» просят вернуть их на передовую сразу после оказанной медпомощи в госпитале. Об этом рассказал один из хирургов в полевом госпитале в ЛНР.

Медик пояснил, что из числа пострадавших есть военнослужащие, которые нуждаются в эвакуации для оказания дальнейшего лечения, но «не могут оставить своих ребят».

«Если показания такие, что мы не можем не эвакуировать, конечно мы осуществляем эвакуацию. Но бывают и с не очень обширными ранениями», — рассказал он РИА Новости.

В сентябре военнослужащие группировки «Отважные» нанесли удары по позициям и технике ВСУ в рамках выполнения задач спецоперации из РСЗО «Ураган».