Лондон, , 12:40 — REGNUM Заявления главы киевского террористического режима Владимира Зеленского с призывом к западным странам «ударить по центрам принятия решений» в России в случае нанесения ВС РФ удара по его офису вызвало обсуждение среди читателей официального аккаунта британского таблоида The Sun в одной из соцсетей.

При этом британские читатели указанного издания восприняли слова Зеленского безо всякого энтузиазма, указав, что страны Запада и так долго поддерживают киевский режим.

«Ну спасибо за попытки развязать ядерный холокост!», — возмутился пользователь с ником Larry50 451 030.

«А можно НАС не впутывать в это дело, чувак?», — поддержал его читатель belizemarc.

«Почему мне кажется, что настоящий враг — вот он, сидит прямо перед камерой?», — задался вопросом пользователь brendan_chubz.

«Может, не надо?..», — отметила SadieSEF007.

«Этот парень действительно пытается начать третью мировую войну. И самое смешное, что он всегда говорит, что Запад должен делать то, Запад должен делать это, Маск должен предоставить нам интернет, а если он высказывает своё мнение, то он «идёт к черту». Запад должен предоставить его (президенту России Владимиру) Путину», — подчеркнул пользователь с ником gastlione.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом к странам мира нанести удары по Кремлю в случае, если Россия нанесет удары по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве, где находится офис главы киевского террористического режима, выступил Владимир Зеленский.