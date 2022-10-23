Киев, 23 октября 2022, 12:37 — REGNUM Стабилизационные отключения света начались в Киеве, сообщили 23 октября в горадминистрации.
Следите за развитием событий в трансляции: «Удары возмездия и военное положение: спецоперация ВС РФ – все новости»
«По распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Киеве начались стабилизационные отключения света», — отмечается в сообщении.
В мэрии напомнили жителям о необходимости максимально снизить потребление электроэнергии.
Удары по киевской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят киевские спецслужбы.